Izrael brutális válaszcsapást ígér: bejelentették a megtorlást

Nyitókép: Abir Sultan / AFP

Válaszcsapást helyezett kilátásba a kedd este Izraelt ért iráni rakétatámadásra Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, és kudarcnak ítélte azt. Ugyanakkor Irán is figyelmeztette Izraelt, hogy tartózkodjon megtorló csapástól, mert súlyosabb válaszlépésre számíthat.

Irán ma este nagy hibát követett el – és meg fog fizetni érte”

– idézte a miniszterelnöki hivatal közleménye Netanjahut. A közleményből nem derül ki, hogy mikor kerülhet sor az Irán elleni megtorló csapásra.

Irán kedden mintegy 180 rakétával támadta Izraelt. Az izraeli hadsereg szerint ezek többségét Izrael és az Egyesült Államok vezette védelmi koalíció elfogta. Ciszjordániában egy ember meghalt, Tel-Avivban pedig ketten megsebesültek. Becsapódásokat Izrael középső és déli részén regisztráltak. Médiajelentések szerint Irán két izraeli légibázist és az izraeli titkosszolgálat, a Moszad főhadiszállását vette célba. Többmillió izraeli keresett menedéket óvóhelyeken.

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője szerint Irán a Közel-Keletet az eszkaláció felé terelő „súlyos tettet” követett el.

„Az általunk meghatározott időben és helyen fogunk cselekedni, a politikai vezetés utasításainak megfelelően. Ezeknek az eseményeknek következményei lesznek” – mondta. Az ellencsapásra vonatkozóan Hagari nem bocsátkozott részletekbe, további támadásokat jelentett be viszont az izraeli hadsereg részéről.

„A légierő továbbra is teljes mértékben működőképes, és ma este is teljes erővel fog csapást mérni a Közel-Keleten, ahogyan tavaly is tette” – mondta szerdára virradóan. Az iráni rakétatámadások a szóvivő szerint nem lesznek hatással a légierő műveleti képességére.

Netanjahu miniszterelnök pedig kudarcnak minősítette az iráni támadást.

Az izraeli hadsereg szerda kora reggeli jelentése szerint támadást indítottak „bejrúti terrorista célpontok” ellen, részleteket azonban nem közöltek. Libanoni biztonsági forrásokra hivatkozó helyi médiajelentések szerint legalább öt izraeli támadást hajtottak végre Bejrút déli külvárosai ellen. Irán megtorló csapás ellen intette Izraelt.

Ebben az esetben a mi válaszunk erősebb és pusztítóbb lesz”

– írta Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-oldalán. „Mi az akciót lezártnak tekintjük – hacsak az izraeli rezsim nem dönt úgy, hogy további megtorlásra szólít fel”. Az iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint a támadás megtorlás volt Iszmail Haníja Hamász külügyi vezető, Haszan Naszrallah Hezbollah főtitkár és egy iráni tábornok meggyilkolásáért – közölte az állami televízió.