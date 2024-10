Most már biztos: Szoboszlai Dominik eltűnik a televízióból

Nyitókép: Piero Cruciatti / AFP

Mint megírtuk, az RTL múlt pénteken váratlanul bejelentette: a Bajnokok Ligája második fordulójától kezdve már egyáltalán nem közvetít futballmérkőzéseket a televízióban, csak online, az RTL+ streamingszolgáltató felületén.

Ennek következtében tehát a magyar válogatott Szoboszlai Dominik angol csapatának, a Liverpoolnak a szerdai meccsét az olasz Bologna ellen már csupán streamingen követhetik a magyar szurkolók, ha kifizették a 2990 forint havi díjat.

Hozzá kell tenni azonban, hogy van egy másik opció is: a Sport TV második számú hazai jogtulajdonosként több mérkőzést is közvetít a Bajnokok Ligájából, így, ha az RTL nem a Liverpool meccsét választja kiemelt mérkőzésnek, Szoboszlaiék képernyőre kerülhetnek majd a televízióban is.