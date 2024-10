Ünnepi beszéd október 23-án – erről beszélt tavaly ilyenkor a kormányfő

Miről beszélt tavaly ilyenkor Orbán Viktor?

A miniszterelnök 2023-ban Veszprémben tartott beszédet október 23-án. Tavalyi, ünnepi felszólalásában a kormányfő nem felejtette el megemlíteni Brusznyai Árpádot, a veszprémi tanárembert, akit a levert forradalom után koncepciós perbe fogtak és kivégeztek a kommunisták.

„A forradalom maga volt a magyar géniusz felvillanása, ennek volt igazi, hamisítatlan, tőröl metszett megtestesülése Brusznyai Árpád története”

– fogalmazott tavaly október 23-án Orbán Viktor.

A kormányfő a Millenárison tartja meg ünnepi beszédét. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök ugyanakkor aktuálpolitikai kérdésekben is véleményt formált: „Ma is elsők voltunk, akik Európát védtük a migrációtól, és elsők voltunk, akik békét javasoltunk háború helyett, amellyel megmenthettük volna százezrek életét, ma is elsők és egyetlenek vagyunk, akik vissza akarják tartani az európai népeket, hogy önként, dalolva és vakon meneteljenek bele egy újabb, még nagyobb háborúba” – mondta akkor Orbán Viktor, majd Brüsszelnek üzenve kijelentette: