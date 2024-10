Magyar Péter mindenkit megfenyeget, aki nem azt teszi, amit ő akar

A nemrég a Telexnek adott interjújában egy zavaros monológ végén már kvázi népfelkeléssel fenyegetőzött Magyar. Úgy fogalmazott: „Nagyon vigyázzanak, mert még tűr a nép, még békés a nép, de ennél durvábbakat már ne kövessenek el, mert akkor valószínűleg azt már nem fogja elviselni a nép.” (A közmédia székházához szervezett erődemonstrációja végül meglehetősen vérszegényre sikerült Magyarnak Péternek. A százezres tüntetésként beharangozott tiltakozásra mindössze pár ezren voltak kíváncsiak, ami nemigen tekinthető a népharag elsöprő megnyilvánulásának).

Olyan is előfordult, hogy A Tisza Párt elnöke maga szállt bele újságírókba. A volt feleségével szembeni agresszív viselkedését dokumentáló rendőrségi jelentést feldolgozó Dezső Andrást például propagandistának nevezte a Facebbokon, de az is megesett, hogy a HírTV stábja ellen hangolta egyik tüntetése amúgy is túlfűtött résztvevőit, amikor az eseményről tudósító riporternőt bélyegezte propagandistának.

Az egyszerű állampolgárokat sem kíméli Magyar Péter

Olyan is megesett, hogy Magyar Péter nem a sajtóval, hanem hétköznapi civil emberekkel szemben viselkedett durván. Ismert, hogy nyáron az Ötkert nevű szórakozóhelyen is megmutatta agresszív énjét, amikor dulakodásba keveredett egy férfival, akinek a gyanú szerint a telefonját is elvette. Vállalhatatlan viselkedése miatt végül a biztonsági őrök dobták ki a belvárosi mulatóból Magyart, aki ellen eljárás is indult, és az ügyészség garázdasággal és lopással vádolja az ominózus estén történtek miatt. A Tisza Párt elnöke azonban egyelőre mentelmi joga mögé bújik, és így próbálja megúszni a büntetőjogi felelősségre vonást.