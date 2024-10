Magyar Péter követője a férfi, aki papírvágó késsel ment megzavarni Orbán Viktor ünnepi beszédét

Az 1956-os ünnepi megemlékezést megzavaró férfi szinte minden ellenzéki tüntetésen jelen van, és Magyar Péter több eseményén is részt vett már a kezdetektől. Ott volt az október 6-án az MTVA szákháza elé szervezett tüntetésen, de korábban a Tisza Párt Hősök Terén tartott júniusi kampányzáróján is is jelen volt. Sőt, egy bejegyzésben másokat is a megmozduláson való részvételre is buzdított. Ugyanígy tett Magyar Péter április 6-án a Kossuth téren tartott demonstrációja esetében is.