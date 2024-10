Megdöbbentő: Hitlert idézte Magyar Péter a köztévé elleni tüntetésen

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter szombaton, a közmédia elleni tüntetésen Hitler tanítványainak nevezte a „fideszes propagandistákat”.

Ismételj egy hazugságot elég sokszor, és az emberek azt fogják hinni, hogy az az igazság. Ez Adolf Hitler tanácsa a Fidesz, az állampárt propagandájának”

– mondta a demonstráción a Tisza Párt elnöke, aki hozzátette, hogy „a tanítványok megfogadták a mesterük tanácsát”. „Az, ami ma Magyarországon, 2024-ben közszolgálatiság néven fut, világbotrány” – véli a politikus.

„A sajtó lehet a szabadság és a demokrácia, de egyben az elnyomás és a diktatúra jelképe is. Nem véletlen, hogy 1848-ban és 1956-ban is elsőként a sajtóhoz vonultak a forradalmárok. A média a negyedik hatalmi ág. Ezt lehet az egész magyarság javára használni és vissza is lehet vele élni” – hangsúlyozta az MTVA épülete előtt Magyar Péter.