Magyar Péter a tőről metszett erkölcsi elmezavar – Bayer Zsolt a Mandinernek

Nyitókép: Földházi Árpád

Bayer Zsolt 1963-ban született Budapesten. Publicista, író, műsorvezető. Az ELTE magyar–­történelem szakán végzett. Egyike volt annak a harminchét egyetemi és főiskolai hallgatónak, aki 1988-ban megalapította a Fideszt, övé az 5-ös számú párttagkönyv. 1993-ig a párt sajtófőnöke volt. Újság­írói pályáját a Mai Napnál kezdte, egy ideig a Népszabadságnál is dolgozott. Számos jobboldali napilap munkatársa volt, 2019-től a Magyar Nemzetnél dolgozik, emellett a Hír TV Bayer Show-ját vezeti. Kilenc film rendezője, huszonhárom kötet szerzője. 2012 januárjában a Béke­menet szervezője volt többekkel együtt. 2016-ban megkapta a Magyar Érdem­rend lovagkeresztje kitüntetést.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokban, majd az uniós csúcson is bemutatta győzelmi tervét, amely kevéssé bizalomgerjesztő módon három titkos záradékot is tartalmaz. Az Európai Unió vezetői, úgy néz ki, összességében támogatólag fogadták. Közelebb kerültünk a békéhez vagy az ukrán győzelemhez?

Kezdjük a titkos záradékokkal: halvány fogalmunk nincs róla, hogy mi van bennük. Valamilyen következtetést azért mégiscsak le lehet vonni az egészből, mert Zelenszkijnek volt egy árulkodó mondata, ami így szólt: atom vagy NATO. Mivel egy hadban álló országot nem szoktak fölvenni a NATO-ba – hiszen az alapszabályzat ezt tiltja –, józan paraszti ésszel azt a következtetést tudjuk levonni, hogy akkor atom. Köszönjük! Aztán menjünk tovább: mit is jelenthet az, hogy cseréljék le az amerikai katonákat ukrán katonákra? Annak beismerését, hogy Ukrajnában amerikai katonák harcolnak, és őket szeretné Zelenszkij lecserélni ukrán katonákra, vagy pedig az Európában állomásozó amerikai katonákat akarja lecserélni ukránokra? Mi történt, az ukrán elnöknek lett egy gyára, ahol katonákat gyártanak? Hiszen egyébként nincs katonája; lassan már a féllábúakat és a vakokat is elhurcolják az utcáról, és bezsuppolják őket a seregbe, ahol huszonnégy óra a túlélési idejük. Összegezve tehát: jelen állás szerint

ez a győzelmi terv a legrövidebb út a harmadik világháborúhoz.

Bár a titkos záradékokról csak találgatni tudunk, elképzelhető, hogy olyan területi lemondásokról van bennük szó, amit Zelenszkij nem vállal fel politikailag. Márpedig a realitás nagyon afelé mutat, hogy végül bizony le kell majd mondaniuk valamiről, bármennyire elfogadhatatlan és szembemegy a nemzetközi joggal az, hogy Ukrajna területét kvázi megcsonkolja Oroszország. Részben épp ezért szokták számonkérni a magyar kormány álláspontját, mondván, nem szabad engedni, hogy idáig jusson a történet, ezért kell az ukránok mellett állni fegyverrel és mindennel – egészen addig, amíg ezt a helyzetet nem számolják fel az ukrán hadsereg katonái.