LMBTQ-cenzúrát emleget a Háttér Társaság, önkénteseket toboroz az ellenakcióhoz

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Humen Online arról számolt be, hogy a Háttér Társaság a Digital Freedom Fund által támogatott #HozzáférésMegtagadva projekt keretében, melynek célja az LMBTQI tartalmak cenzúrázásának felmérése, szükség esetén pedig a jogi eljárások előkészítése. Az online kérdőíves kutatást személyes tesztelés egészíti ki.

Mint írták, a személyes teszteléshez olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy elutaznak a vármegyeszékhelyekre, a Háttér Társaság által megjelölt helyeken elvégzik a tesztet, és az eredményeket az online kérdőívben rögzítik. A közreműködésükért bruttó napi díjazásban részesülnek. A tesztidőszak október közepén kezdődött és november végéig tart.

A gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy tilos gyermekeknek „pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.”

A Háttér Társaság szerint az elmúlt években a törvényt kikényszerített végrehajtás nélkül is követik, még azok is, akik erre nem lennének kötelesek. Ebből kifolyólag a szervezet célja annak a megértése is, hogy hogyan működik az LMBTQI tartalmakhoz való hozzáférés korlátozásához vagy blokkolásához vezető tartalomszűrés – idézte a portál.