Meleglobbi Budapesten: nemzetközi konferenciát rendeznek a CEU-ban a szivárványcsaládokról

Az azonos neműek jogairól tartanak előadásokat. Fotó: Pixbay/a kép illusztráció

A számtalan külföldi előadót felsorakoztató konferencián lesz olyan előadás, amelyet

A házassági egyenlőség nyilvános támogatásának liberalizálása az Egyesült Államokban”

témában rendeznek. Előadást tartanak a leszbikus szülők által nevelt gyerekek fejlődéséről és arról is, hogy az LMBTQ-emberek elfogadása a munkahelyeken hogyan hathat az ország gazdasági teljesítményére. Az esemény támogatóit is felsorolja az oldal, így az az RTL Magyarország és a Telex is szerepel a listán.