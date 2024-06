Botrány a CEU diplomaosztóján: palesztinpárti diákok ordibáltak és fenyegetőztek

A diplomások szakonként vonultak fel a színpadra, ahol a diákok egy része engedett Lazos felszólításának és nem fogtak kezet a rektorral. Az esemény legabszurdabb jelenetét a gender szak diplomázói produkálták, akiknek egyik tagja eltolta a mikrofon elől a szak vezetőjét Nadia Jones-Gailanit – aki mellesleg aláírója volt a fentebb említett Izrael-ellenes nyilatkozatnak –, és felszólította az egybegyűlteket, hogy tartsanak egy perces megemlékezést.

A gender szak diákjai közül sokan palesztin sálat viseltek, előkerült egy palesztin zászló is, valamint egy molinó, amin a következő felirat volt olvasható: CEU Open Society = Genocidal Complicity (CEU Nyitott Társadalom = Népirtásban való bűnrészesség). Ez a felirat azért is érdekes, mert a Politico májusban arról számolt be, hogy Soros György egyike volt azoknak az amerikai milliárdosoknak, akik nagy pénzekkel támogatták az amerikai kampuszokon felvonuló palesztin tüntetőket. (A Columbia Egyetemen és más egyetemeken zajló tüntetéseket támogató két főszervező a Jewish Voice for Peace és az IfNotNow volt. Mindkettőt a Tides Alapítvány támogatja, amelyet Soros György alapított.)

Az egyik gender szakos diák belekiabálta a mikrofonba: „Faltól falig le kell omlania a cionizmusnak!”

Tim Crane professzor felszólította a diákokat, hogy menjenek le a színpadról, vagy le fogják őket kísérni.

Azonban itt még mindig nem volt vége a tüntetők produkciójának. Az esemény végén sor került a Közép-európai Egyetem (CEU) Nyílt Társadalom Díj átadójára. A kitüntetést Julia Ebner radikalizmus-kutató kapta, aki elmondta: tiszteli azokat a diákokat, akik háború sújtotta országokból származnak, mégis lediplomáztak. Beszéde során valamifajta párbeszédet próbált létrehozni a tüntetőkkel, tudomásul akarta venni a panaszaikat, de azok ennek ellenére megszakították a beszédét.

Így még a díjátadó is káoszba fulladt.

A CEU diplomaosztója az amerikai egyetemeken zajló hasonló tüntetéseket idézte, amelyek során a diákok tömegei tüntettek az Egyesült Államok Izrael-politikája, valamint a zsidó állam Hamásszal szembeni háborúja ellen. A Toledói Egyetemen a diplomaosztó ünnepségen egy végzős joghallgató palesztin zászlós stólát viselt és beszédében felsorolta Izrael állítólagos bűneit. A Duke Egyetemen több tucat diák kivonult, mikor a színpadra szólították Jerry Seinfeld zsidó komikust, hogy átvegye a díszdiplomáját. De számtalan hasonló esetet lehetne sorolni: Amerika szerte számtalan diplomaosztót zavartak meg az Izrael-ellenes hallgatók. Ahogy Amerikában, így Európában is az olyan intézményekben zajlottak a legnagyobb tüntetések, amelyek az elmúlt években leginkább teret adtak a woke ideológiáknak.