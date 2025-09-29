Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tűzfalcsoport Háttér Társaság homoszexualitás

Tűzfalcsoport: LMBTQI-témában szavaztat kiskorúakat a Háttér Társaság Karácsonyék asszisztálása mellett

2025. szeptember 29. 10:42

Karácsonyék pénzügyi keretéből 120 millió forintért hozna létre LMBTQI közösségi teret a Háttér Társaság, amelyről kiskorúakat is szavaztatnak – vette észre a Tűzfalcsoport, akik szerint a szavazás törvénybe ütközik, ráadásul a kiskorúak sérelmére.

2025. szeptember 29. 10:42
null

„Kedves barátunk! Talán hallottál már róla, hogy szavazási fázisába ért a Fővárosi Közösségi Költségvetés pályázat, melynek keretében most létrejöhet egy LMBTQI közösségi tér Budapesten” – kezdi a Tűzfalcsoport számára több forrás által megküldött elektronikus levelét a Háttér Társaság.

Forrás: Facebook/Tűzfalcsoport

A Tűzfalcsoport Facebook-bejegyzésében arra is rámutatott, hogy 

a szavazáson „minden, Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló, a 14. életévét betöltött magánszemély" részt vehet.

Ezel kapcsolatban a Tűzfalcsoport posztjában arra fiyemeztetett: hogy a Polgári Törvénykönyv szerint kiskorú az a személy, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, azzal a kivétellel, ha házasságot kötött.

Forrás: Facebook/Tűzfalcsoport

Azt is hangsúlyozták: a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 5/A. §-a alapján „a törvényben foglalt célok és a gyermekek védelme érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”. Ez alapján 

a Tűzfalcsoport szerint a kiskorúakat törvénysértő módon szavaztatják meg.

Minden jel szerint a szavazást, amely az otlet.budapest.hu felületen zajlik és a kiskorúak részvételét is lehetőség teszi a Karácsony Gergely vezette városvezetés is támogathatja, az adatkezelő például a szavazást illetően a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – mutatott rá a Tűzfalcsoport.

Forrás: Facebook/Tűzfalcsoport

Hozzátették: 

a projekt költségvetése szervezet szerint egyébként 120 millió forint, a kivitelezésre pályázat útján választják majd ki az üzemeltetőt. A kezdeményezés mögött olyan szervezetek állnak, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar LMBT Szövetség.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás 

 

nekateal
2025. szeptember 29. 11:07
"Ez egy csodálatos kezdeményezés." Nagyon szép szavak, de mi benne a "csodálatos"?
survivor
2025. szeptember 29. 10:52
FSZEK hírhedett bizo találkahely. Szomszedban egy bizo bár.
belbuda
•••
2025. szeptember 29. 10:48 Szerkesztve
Bicske.....Szőlő utca...Kaleta Gábor...😉
Ödenburger
2025. szeptember 29. 10:44
A sok, elmúlt két hétben kánonban pedofilező most miért hallgat?
