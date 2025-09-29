Tűzfalcsoport: LMBTQI-témában szavaztat kiskorúakat a Háttér Társaság Karácsonyék asszisztálása mellett
2025. szeptember 29. 10:42
Karácsonyék pénzügyi keretéből 120 millió forintért hozna létre LMBTQI közösségi teret a Háttér Társaság, amelyről kiskorúakat is szavaztatnak – vette észre a Tűzfalcsoport, akik szerint a szavazás törvénybe ütközik, ráadásul a kiskorúak sérelmére.
2025. szeptember 29. 10:42
4 p
0
0
5
Mentés
„Kedves barátunk! Talán hallottál már róla, hogy szavazási fázisába ért a Fővárosi Közösségi Költségvetés pályázat, melynek keretében most létrejöhet egy LMBTQI közösségi tér Budapesten” – kezdi a Tűzfalcsoport számára több forrás által megküldött elektronikus levelét a Háttér Társaság.
a szavazáson „minden, Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló, a 14. életévét betöltött magánszemély" részt vehet.
Ezel kapcsolatban a Tűzfalcsoport posztjában arra fiyemeztetett: hogy a Polgári Törvénykönyv szerint kiskorú az a személy, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, azzal a kivétellel, ha házasságot kötött.
Azt is hangsúlyozták: a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 5/A. §-a alapján „a törvényben foglalt célok és a gyermekek védelme érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”. Ez alapján
a Tűzfalcsoport szerint a kiskorúakat törvénysértő módon szavaztatják meg.
Minden jel szerint a szavazást, amely az otlet.budapest.hu felületen zajlik és a kiskorúak részvételét is lehetőség teszi a Karácsony Gergely vezette városvezetés is támogathatja, az adatkezelő például a szavazást illetően a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – mutatott rá a Tűzfalcsoport.
Hozzátették:
a projekt költségvetése szervezet szerint egyébként 120 millió forint, a kivitelezésre pályázat útján választják majd ki az üzemeltetőt. A kezdeményezés mögött olyan szervezetek állnak, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar LMBT Szövetség.
Lezárult a Pázmányon az etikai eljárás a három, HVG-be LMBTQ-párti cikket író pszichológus oktatóval szemben, mutatjuk az eredmény, s hogy miről szólt az egész. A Mandinernek Birher Nándor, a Pázmány bölcsészkarának dékánja nyilatkozott.