Tűzfalcsoport: LMBTQI-témában szavaztat kiskorúakat a Háttér Társaság Karácsonyék asszisztálása mellett

„Kedves barátunk! Talán hallottál már róla, hogy szavazási fázisába ért a Fővárosi Közösségi Költségvetés pályázat, melynek keretében most létrejöhet egy LMBTQI közösségi tér Budapesten” – kezdi a Tűzfalcsoport számára több forrás által megküldött elektronikus levelét a Háttér Társaság.

Forrás: Facebook/Tűzfalcsoport

A Tűzfalcsoport Facebook-bejegyzésében arra is rámutatott, hogy

a szavazáson „minden, Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló, a 14. életévét betöltött magánszemély" részt vehet.

Ezel kapcsolatban a Tűzfalcsoport posztjában arra fiyemeztetett: hogy a Polgári Törvénykönyv szerint kiskorú az a személy, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, azzal a kivétellel, ha házasságot kötött.