„Hatalmas fejlesztési hullám hajnalán vagyunk” – elképesztő lendületben a magyar élelmiszerexport

Egyértelműen igen. Változó ugyan, hogy melyik piacon mennyire ismerik, illetve ismerik el a magyar élelmiszereket, de abban biztos vagyok, hogy a rendezvényeket követően az ott megjelent beszerzők pozitívabb összképpel távoznak, mint ahogyan megérkeztek. Azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztói szokások, - vele együtt a piac -, meglehetősen gyorsan változnak, ami folyamatosan új helyzeteket generál a szektorban. Szinte nincs olyan rendezvényünk, ahova ne jönne el velünk legalább egy, gluténmentes és egyéb „mentes” termékeket gyártó cég, és ahol ne lenne kiemelkedő érdeklődés e kategória iránt. Az élelmiszeriparban is folyamatosan igazolódik, hogy aki jól és időben olvassa a trendeket, az versenyelőnyt építhet ki magának néhány évre, amivel aztán a későbbi piaci sikereit megalapozhatja.

Mitől lesz a macedón és a koszovói piac óriási lehetőség a hazai vállalatok számára?

A választ két részre osztanám. Először is onnan közelítem meg a dolgot, hogy az ebben a szeptemberi körben meglátogatott négy, a koszovói beszerzőkkel együtt öt ország összesen mintegy 35 milliós piacot jelent. Ráadásul itt a szomszédban, belátható logisztikai távolságon belül, ami még szinte valamennyi hazai termék esetében azt jelenti, hogy a szállítás költségét elbírja egy exportügylet. Kivétel nélkül fejlődő piacokról van szó, ahol javulnak a gazdasági feltételek. Románia és Bulgária már tagja az Európai Uniónak, Szerbia és Észak-Macedónia pedig tagjelölti státuszban vannak, reményeink szerint mielőbb a Közösségben köszönthetjük majd őket. Sőt, továbbmegyek, gyakorlatilag a teljes Nyugat-Balkán elmondhatja ezt magáról, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Albánia is hosszú évek óta felvételre vár, ezért az eseményeinket és a tárgyalásainkat még nem fejeztük be a Balkánon, 2025 első félévében mindhárom említett országban szeretnénk megszervezni a hasonló üzleti rendezvényeinket. No, de vissza a kérdés második megközelítéséhez. Magyarország nyitott gazdaság, nekünk mindenkivel üzletelnünk kell, akivel csak lehet, egyszerűen ez az elemi érdekünk. Mi akkor is elvégezzük a ránk eső exportfejlesztési munkát, ha százmilliós, és akkor is, ha másfél milliós országról beszélünk éppen. Minden egyes piac további üzleti lehetőségeket jelent, erre így kell tekintenünk.