Figyelmeztet az OTP: új módszerekkel próbálkoznak a csalók

Illegális call centerek felszámolása

A közleményből kiderül: a csalók elleni küzdelem nagyrészt az ügyfelek számára láthatatlanul zajlik. Az OTP Bank rendszerei számos esetben már a bűnözők internet- vagy mobilbanki belépési szándékát is meghiúsítják. A bűnözők ellen a rendvédelmi szervek is fellépnek.

2024 májusától jelentősen csökkent az OTP Bank nevében elkövetett csalások száma.

Ennek oka többek között, hogy Ukrajnában nemzetközi rendőrségi együttműködés keretében több, csalók által illegálisan működtetett call centert számoltak fel.

Újdonság, hogy az ügyfeleket felhívó elkövetők magukat rendőrnek, illetve az OTP Bank munkavállalóinak adják ki.

Ennek igazolására hamis OTP-s plasztikkártya, illetve hamis rendőrigazolvány mindkét oldaláról készült fotókat küldenek az ügyfelek e-mail-címére. Továbbra is népszerű módszer, hogy új, biztonságos netbank telepítésére kérik az ügyfeleket. Azt is gyakran állítják, hogy a banki dolgozók is részt vesznek a megkárosításban, ezzel akarják elérni, hogy a kiszemelt áldozat ne forduljon a bankjához.

„A legfontosabb, hogy minden hívás, amelyben banki adatokat kérnek, gyanús. Az OTP Bank sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér jelszót vagy PIN-kódot. Fontos, ha elbizonytalanodunk, ne csináljunk semmi olyat, amit a hívó kér, fejezzük be a beszélgetést, és mielőbb hívjuk fel a saját bankunkat az ismert számokon, vagy keressük fel a bankfiókot” – fogalmazott a visszaélések kapcsán Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.