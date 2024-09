Így játszanak az érzelmeinkkel az internetes csalók

Lisa Grahame, a Starling Bank biztonsági igazgatója szerint rendkívül fontos, hogy az emberek tisztában legyenek az MI-technológia kockázataival.

Fontos a megelőzés

Bár a mai világban szinte már mindenki regisztrált és posztolt a közösségi médiára, annak minimalizálása segíthet a helyzeten. Ha valaki túl sok személyes információt oszt meg a közösségi médiában, azzal növeli a csalók esélyét. Emellett érdemes alaposan meggondolni, hogy kivel osztjuk meg személyes adatainkat.

Szia, anyu, azaz a „Hi mum csalás”

A hangklónozással kapcsolatos megtévesztések mellett egy másik, egyre gyakoribbá váló módszer az úgynevezett „Hi Mum” vagy „Szia, anyu” csalás. Ekkor az elkövetők egy ismeretlen számról küldenek üzenetet, amiben azt állítják, hogy új telefonszámuk van, és valamilyen ürüggyel pénzt kérnek, általában sürgős segítségre hivatkozva. Ezek az üzenetek általában úgy kezdődnek – a csalásfajta nevéből is adódóan –, hogy „Szia, anyu”.

Ebben az esetben

a csalók általában azt állítják, hogy a régi telefonjuk elromlott, elveszett vagy más probléma merült fel, ezért új számról küldik az üzenetet. Miután felépítették a bizalmat, hamarosan pénzt kérnek. Általában sürgősen megoldandó problémákra hivatkoznak, például váratlan orvosi költségre, balesetre vagy egy fontos számla befizetésére.

Az áldozatok, különösen a szülők, gyakran nem kérdőjelezik meg a kérést, mivel azt hiszik, hogy valóban a szerettük van bajban. A csalók pontosan erre az érzelmi reakcióra alapozzák a módszerüket, és próbálnak gyors döntésre sarkallni.

A Royal Bank of Scotland és több más pénzügyi szervezet is figyelmeztetett a „Hi Mum” csalások veszélyeire. Ezek az átverések az utóbbi években egyre inkább elterjedtek, különösen az idősebb korosztály körében, akik kevésbé jártasak a digitális világban. Az ilyen csalások már több millió fontos kárt okoztak az Egyesült Királyságban, és egyre több hasonló eset fordul elő más országokban is, köztük hazánkban is.