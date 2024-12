Figyelmeztetett az egyik legnagyobb hazai szolgáltató: csalók élnek vissza a nevükkel

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Közösségi oldalán jelentette be a Vodafone, az egyik legjelentősebb hazai telekommunikációs szolgáltató, hogy csalók próbálnak visszaélni a Vodafone névvel, hogy jogosulatlanul pénzhez jussanak.

A csalók ezúttal az [email protected] címről „Vodafone I Új számlája készült” tárggyal e-mailt küldenek a gyanútlan felhasználóknak”

– közölték.

Mint írták, a Vodafone az [email protected] e-mail címről soha nem küld üzenetet; arra kérik az ügyfeleket, hogy az e-mailben található linket vagy csatolmányt semmi esetre se nyissák meg, a csalók így próbálnak jogosulatlanul adathoz vagy pénzhez jutni.

Ha mégis megadtál bármilyen bankkártya-adatot, érdemes a kártyádat számlavezető bankodnál mielőbb letiltatni, mert az ellopott adatokkal a csalók bármikor visszaélhetnek”

– tették hozzá, majd azt írták, „ha az email alapján befizetést is kezdeményeztél, akkor érdemes feljelentést tenned. Ha megőrzöd az emailt, az akkor még bizonyítékként is tud funkcionálni. Kérjük, fokozottan ügyelj az emailben érkező üzenetekre is: mindig nézd meg a feladót és csak alapos ellenőrzés után nyiss meg bármilyen linket vagy csatolmányt!”