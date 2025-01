Minden, amit a Vodafone névváltásáról tudni lehet és kell!

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube, One

Idén január elsejétől a Vodafone Magyarország Zrt. One Magyarország Zrt. néven működik tovább – számol be az Index. A 4iG Csoporthoz tartozó távközlési vállalatok lakossági és kisvállalati szolgáltatásait (DIGI) One márkanéven, míg a Vodafone Business, az Antenna Hungária és az Invitech üzleti szolgáltatásait almárkaként, One Solutions név alatt értékesítik. Ezek a cégek az év második felében jogilag is beolvadnak a One Magyarország Zrt.-be.

A portál azt írja, a One márka bevezetését több mint másfél éves munka előzte meg, de a folyamat legfontosabb része ezután következik,

az ügyfelek most találkoznak először integrált szolgáltatásaikkal és a márka által képviselt értékekkel.

Bányai Tamás, a One Magyarország Zrt. vezérigazgatója a lapnak azt nyilatkozta, a One koncepciója az ügyfélélményre épül, nem csupán egy szolgáltató kíván lenni a sok közül, hanem olyan partner, akire ügyfeleik mindig számíthatnak, ha minőségi távközlési megoldásra van szükségük. Nemcsak az arculatváltás történik, az új márkával együtt teljesen új alapokra helyezték a működésüket, és új üzleti filozófiát alkalmaznak. Az a céljuk, hogy a lakossági és üzleti szegmensben is elsők legyenek a piacon.

A márkaváltás miatt a korábbi DIGI- és a Vodafone-ügyfeleket nem érinti automatikus tarifa- és csomagváltás, az ügyfelek meglévő előfizetései immár One márkanév alatt változatlan feltételekkel érvényben maradnak addig, amíg az előfizetők nem kezdeményeznek abban módosítást, illetve önkéntesen nem váltanak a One új csomagjaira.

A társaságok összeolvadásáig a számlázás menetében sem lesz jelentős változás.

Az előfizetésekről szóló havi díjas számlákat továbbra is a korábbi szolgáltatók állítják ki. Ez alól kivételt a korábbi Vodafone-ügyfelek jelentenek, akiknek januári számláit már a One Magyarország Zrt. küldi.

A szolgáltatók meglévő bankszámlaszámai sem változtak, viszont banki utalás esetén a szolgáltató nevével megegyezően változik a kedvezményezett neve, így ezt módosítani kell. A One Magyarország a társaságok egyesüléséig nem biztosít összevont számlákat, így abban az esetben, ha valaki vodafone-os és DIGI-s előfizetéssel is rendelkezik, továbbra is külön számlákat kap majd a szolgáltatóktól – kivéve, ha az ügyfél nem vált a One új csomagjaira.