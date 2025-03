Újabb népszerű üzletekkel kapcsolatban merült fel a gyanú, hogy megtévesztik a vásárlókat

A hivatal ezután az eset után jelentette be, hogy a többi üzletláncot is górcső alá veszi. Mint kiderült, jól is teszi, ugyanis hétfői sajtóközleményük szerint

a Spar, a Lidl és az Aldi esetében is észlelte, hogy egyes, állítólag „teljes kiőrlésű” pékáruikkal megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatnak.

A gyanú szerint a cégek azt a téves benyomást keltik a fogyasztókban a termékek összetétele tekintetében, hogy azok túlnyomó részben teljes kiőrlésű liszttel készültek.

Jogsértés egyelőre nem került kimondásra, de a GVH általánosan figyelmeztette az üzletláncokat, hogy nagyobb körültekintéssel fogalmazzák meg üzeneteiket. A vizsgálatok teljes gőzzel folytatódnak a továbbiakban is.

