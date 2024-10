Egy kerület vezetéséhez már nem elég sörözgetés közben pár padot lefesteni – Fonti Krisztina a Mandinernek

Ezt most azzal tetézte, hogy már az első munkanapján a hegyvidéki „fűcsere programról" nyilatkozott, azaz az önkormányzat közpénzből jó minőségű fűre cserélné a rosszabb minőségűeket. Viccnek is gondolhatnánk, de a drogfogyasztás nem vicc, a droghasználat, a droggal való kereskedés súlyos bűncselekmény, amivel senki, főleg egy felelős vezető nem tréfálkozhat. Ráadásul a „fűcsere” program mellett „tűcsere” programot is emlegetett. A Hegyvidéken eddig alacsony volt a drogfertőzés. Ezzel a két "programmal” kerületünk a drogosok tanyájává válhat. Ezt nem szabad hagynunk.

Mi lesz a Turul-szoborral, amit Kovács el akar távolíttatni?

Ezzel megint a lényegről akarják elterelni a figyelmet, és egy ideológia alapú politizálást megvalósítani. Nagyon megdöbbentem, amikor Kovács Gergely először felhozta ezt a témát, ráadásul a nyilatkozata súlyos tárgyi tévedésekkel volt tele. Azt is hihetnénk, hogy szándékosan nem mondott igazat, hiszen köztudott tényeket másított meg. Azt nyilatkozta, hogy még mindig a szobron van a régi, vitatott névsor. Nincs ott.

Azt is mondta, hogy kellene a világháború áldozatainak egy emlékmű, miközben azt 2022-ben avattuk fel, egy nagyon hosszú egyeztetési folyamat után. Igaz, ő nem volt ott az avatáson, pedig nem is reggel volt az esemény.

Azt is nyilatkozta, hogy fel kellene állítani egy történészekből álló bizottságot. Megtörtént ez is, a neves történészek alapos munkával elkészített jelentését a képviselő-testületünk is tárgyalta, tehát elvileg Kovács Gergely is olvasta. A Turul szimbólumának történetét egy kiállításon is bemutattuk, amiben Földváry Gergelynek, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének elévülhetetlen érdemei vannak.

Egy QR-kód segítségével a kiállítási anyag látható a szobor mellett. Azt gondoltuk, hogy ez a kérdés végre nyugvópontra került, de Kovács Gergely megint előrángatta a cilinderből. Pedig a Turul szobor már csak saját történetére emlékeztet, ami olyan, mint a szüleink, nagyszüleink történelme: egyszerre hősies és borzalmas, békés és véres, felemelő és sárba rángatott. Maradjon a helyén a szobor, hogy szembesítsen történelmünk viszontagságaival!