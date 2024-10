Azt gondolná az ember, hogy az Európai Parlamentben értelmes emberek ülnek – hát nem

Az EP-képviselők a magyar elnökség programja helyett a Magyar­országgal szembeni szokásos érveket hozták fel, és gyakran példálóztak 1956-tal Ukrajna kapcsán. A miniszterelnök úgy érvelt, hogy az 1956-os szabadságharc és az ukrajnai háború két teljesen más ügy. Talán ez igényel némi magyarázatot. Szögezzük le, hogy Ukrajnát megtámadták, Oroszország agresszor, az ukránoknak joguk van védekezni.

Nekünk pedig jogunk van azt tanácsolni nekik, hogy most már végre béketárgyalásokra van szükség.

A helyzet az, hogy 1956-ban a magyarok elsősorban a kommunista kormány ellen keltek fel – és lényegében sikerrel is jártak –, aztán a kommunisták behívták a szovjeteket. Magyarországnak nem voltak oroszok által lakott régiói, Ukrajnának vannak. Magyarország a keleti tömb részeként nem volt független, Ukrajna a Szovjetunió felbomlásával 2022-ig is független volt, és ma is az. Az oroszok az uniós és NATO-semlegességüket szeretnék elérni – ahogy NATO-semleges Ausztria és Svájc, s nem sokkal ezelőttig Svédország és Finnország is az volt.

Szóval más a két helyzet.

Tisztelet a hősöknek! Éljen a nemzeti függetlenség, a szuverenitás!

***