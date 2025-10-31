Ft
Villámcsapásként sújtott le a magyarokra a kanadai professzor: kijelentette, nem jó helyszín Budapest a békecsúcsnak

2025. október 31. 10:12

Ledobta a bombát a Torontói Egyetem professzora.

2025. október 31. 10:12
Arne Kislenko, a Torontói Egyetem történésze szerint Donald Trump külpolitikája következetlen és szakmaiatlan, különösen a venezuelai helyzettel kapcsolatban – írja az Aktuality.sk.

Kislenko kiemeli, hogy Trump veszélyesen könnyelműen kezeli az emberi életeket, miközben nem világos, hogy célja a kartellek elleni harc vagy Maduro rezsimjének megdöntése.

A budapesti békecsúcs

A cikk hangsúlyozza: Trump Budapesten tervezett találkozója Vlagyimir Putyinnal problémás lehet, mivel Orbán Viktor „oroszbarát” álláspontja miatt

Magyarország nem alkalmas helyszín az ukrajnai béketárgyalásokhoz.

Kislenko szerint Trump félreérti Oroszország szándékait és ezzel gyengíti a nyugati egységet.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

Bunyevac1964
2025. október 31. 11:25
Még szerencse hogy köze nincs hozzá hol lesz a tali, majd a nagyok eldöntik !
patópál
2025. október 31. 11:21
Kislenko, a kanadai. Aha.
nuevoreynuevaley
2025. október 31. 11:10
Mivel nincs bekecsucs, beke meg foleg nincs, terjunk vissza inkabb arra, mitol van rottyon az osszes gazdasagi mutato
ergo07-2
2025. október 31. 11:07
Kislenko - ukrán? Vagy csak ukránbarát? Akkor nem számít a véleménye, ugye?
