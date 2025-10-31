Villámcsapásként sújtott le a magyarokra a kanadai professzor: kijelentette, nem jó helyszín Budapest a békecsúcsnak

Arne Kislenko, a Torontói Egyetem történésze szerint Donald Trump külpolitikája következetlen és szakmaiatlan, különösen a venezuelai helyzettel kapcsolatban – írja az Aktuality.sk.

Kislenko kiemeli, hogy Trump veszélyesen könnyelműen kezeli az emberi életeket, miközben nem világos, hogy célja a kartellek elleni harc vagy Maduro rezsimjének megdöntése.

A budapesti békecsúcs

A cikk hangsúlyozza: Trump Budapesten tervezett találkozója Vlagyimir Putyinnal problémás lehet, mivel Orbán Viktor „oroszbarát” álláspontja miatt