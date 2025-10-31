Villámcsapásként sújtott le a magyarokra a kanadai professzor: kijelentette, nem jó helyszín Budapest a békecsúcsnak

Megszólalt Szijjártó: Készen állnak az oroszok (VIDEÓ)
„Nem kérdés, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre” – tette hozzá a külügyminiszter.
Ledobta a bombát a Torontói Egyetem professzora.
Arne Kislenko, a Torontói Egyetem történésze szerint Donald Trump külpolitikája következetlen és szakmaiatlan, különösen a venezuelai helyzettel kapcsolatban – írja az Aktuality.sk.
Kislenko kiemeli, hogy Trump veszélyesen könnyelműen kezeli az emberi életeket, miközben nem világos, hogy célja a kartellek elleni harc vagy Maduro rezsimjének megdöntése.
A cikk hangsúlyozza: Trump Budapesten tervezett találkozója Vlagyimir Putyinnal problémás lehet, mivel Orbán Viktor „oroszbarát” álláspontja miatt
Magyarország nem alkalmas helyszín az ukrajnai béketárgyalásokhoz.
Kislenko szerint Trump félreérti Oroszország szándékait és ezzel gyengíti a nyugati egységet.
