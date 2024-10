Azt akartam, hogy ez világgá menjen! – három hős New York környékéről

Nyitókép: MTI, Bánhalmi Norbert

„1957 áprilisában vágtam le a kommunista magyar zászlót az ENSZ előtt, Kiss Antal és Tóth László volt ott, előbbi a Magyar Hírlap újságírójaként dolgozott korábban, utóbbi pedig az MTI kimenekült fényképésze volt. Elmentünk az ENSZ előtt reggel tízkor, és láttam a zászlót a vörös csillaggal, amit mi kitéptünk a forradalom alatt. Antal azt mondta: »Hagyjad már, mit akarsz? A lapot kell összeraknunk!« Ugyanis épp a Szabad Magyarsággal mentünk a nyomdába. Fogtam magam, volt egy bicska nálam, felmásztam a falra, Tóth Laci pedig fényképezett. Levágtam a zászlót, leköptem, szétszaggattam, aztán jöttek a rendőrök. Ez volt az első zászlótépés az ENSZ-nél, aztán követtek az arabok és mások. A rendőrségen üvöltöztünk, hogy akárhol meglátjuk ezt a zászlót, le fogjuk tépni, és kérni fogunk mindenkit, ha ilyet látnak bárhol, szaggassák le, mert ez a zászló nem képviseli Magyarországot. Az egész világsajtó átvette, másnap a The New York Times címlapján volt rólam három kép, összesen pedig hat. A Life magazin közepén volt az egész. Azt is akartam, hogy ez világgá menjen. A Magyar Szabadságharcos Világszövetség azon volt, hogy ne altassuk el a forradalom emlékét, hanem maradjon meg minden gyerek, felnőtt és öregasszony emlékében” – mesélte e sorok írójának Lovas György 2016-ban New York-i otthonában.

Esténként őrjáratban voltak az utcán, bevitték az ÁVH-sokat a tanácsházára, két »nagypofájút« agyon is lőttek”

A szabadságharcost Nagy Ildikó, a New York-i Magyar Ház igazgatója és Bánhalmi Norbert fotográfus társaságában hallgattam. A fényképekből és az interjúkból a Magyar Ház és Bánhalmi Norbert a New York-i főkonzulátus támogatásával közösen rendezett kiállítást Mérföldkövek címmel a forradalom hatvanadik évfordulójára. Tizenöt New Yorkban és környékén élő ötvenhatossal beszéltünk, mindannyian tagjai voltak a New York-i ötvenhatos emlékműért küzdő Amerikai Magyar Emlékmű Bizottságnak. Akkor a Mandiner portálon közöltük emlékeiket. Most hármuk történetét elevenítjük fel.