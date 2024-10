Autósok, figyelem: fontos változás jön Budapesten

Nyitókép: BKK hivatalos oldala

Folytatódik a közlekedésbiztonsági stratégiában is szereplő intézkedések megvalósítása Budapesten, több helyen is módosítják a megengedett legnagyobb sebességet. A pontos helyszínek kijelölésekor azt is figyelembe vették, hogy az adott útszakaszokon

az elmúlt években hányszor történtek olyan incidensek, amelyek alacsonyabb sebességnél megelőzhetők lettek volna

– közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az alábbi helyszíneken a következő mód változik a megengedett legnagyobb sebesség:

az Andrássy út Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán a korábbi 50 km/óráról 40 km/órára;

a Bécsi út Vörösvári út és Reménység utca közötti szakaszán 60 km/óráról 50 km/órára;

a Váci út Róbert Károly körút és Dózsa út közötti szakaszán 70 km/óráról 50 km/órára

Mint írták, a további helyszínekkel kapcsolatban a BKK egyeztetést kezdeményez az érintett kerületekkel.

Hozzátették, hogy az új sebességhatárok bevezetését követően kiemelt figyelmet fordítanak az érintett útszakaszokon bevezetett intézkedések hatásaira, folyamatosan mérik az ott közlekedők sebességét, monitorozzák a forgalmat.

Jelenleg is zajlanak az Attila út Mikó utca és Alagút utca közötti szakaszára vonatkozó vizsgálatok, ahol október elején vezettek be sebességcsökkentési intézkedéseket – ismertette a BKK.