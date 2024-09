Tarlós: Karácsonyék öt év alatt semmit sem tettek a Római-part megvédéséért

A Nánási úti, Királyok útjai nyúlgát állapotától is tart Tarlós. Annak a védműnek nincs megfelelő alapja, soha nem készült rá terv, nem volt építési és használatbavételi engedélye, az állékonysága is megkérdőjelezhető, ráadásul az elmúlt évtizedekben sok legális és illegális kaput nyitottak rajta. A Fővárosi Csatornázási Művek az agyagtámaszt nem elsősorban a földmű erősítése érdekében építi, hanem annak megakadályozására, hogy a földmű alatt átszivárgó víztömeg megemelje az útburkolatot. „Én 2002-ben, 2006-ban és 2013-ban is éjjel-nappal ott voltam a helyszínen, tudom, hogy nem egyszerű helyzet, nehéz lesz a védekezés, még akkor is, ha a Duna magassága nem éri el azokat a szinteket, mint a korábbi alkalmakkor, a 850 és a 891 centiméter magas árhullám esetén a különbségnek csak statisztikai jelentősége van.

A veszélyhelyzet lényegében egyforma”

– fogalmazott.

Mindenesetre Tarlós nagyon szorít azért, hogy az egész ország, de elsősorban Budapest nagyobb károk nélkül túl legyen a megpróbáltatásokon. Ugyanakkor arra gyanakszik, hogy amennyiben sikeres lesz a védekezés, a liberális média azt fogja mondani – mert állítása szerint sajnos a mai világban a kommunikáció gyakran felülírja a valóságot –, Karácsony Gergely megóvta a várost. De valójában Pintér Sándor belügyminiszter, a kormányhivatal és persze a Fővárosi Csatornázási Művek, valamint azok az önkéntes kétkezi munkások, katonák, a katasztrófavédelem, rendőrök – akik most is kinn vannak a gátakon – fogják megvédeni – mondta.

Az jó jel – tette hozzá –, hogy komoly összefogás látszik, akárcsak 2013-ban.

Együttműködik a kormány, az önkormányzat, a hatóságok, a honvédség, az önkéntesek, de még a képviselők is. Végre van együttműködés. „Reméljük, nem lesz baj” – jelentette ki.