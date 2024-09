Karácsony üzenete a Római parton élőknek: Árvíz idején itt bizony a víz az úr

A lapnak most a Fővárosi Önkormányzat annyit írt, az ártérben a helyi önkormányzat segíti az ingatlantulajdonosok védekezését. Csakhogy a III. kerület polgármestere pillanatnyilag akadályoztatva van a védekezési munka helyi irányításában (mivel korrupció alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásban van), de egy érintett lakó a lapnak elmondta, mi több, meg is mutatta, mit is jelent valójában a kerület segítsége.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerületi lakcímkártya felmutatójának 100 zsák homokot és zsákot adott át egy elosztási ponton. Ennyi.