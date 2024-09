Papírforma: az ellenzék jelöltje győzött a pécsi időközi választáson

Azért tekinthető papírforma-eredménynek a vasárnapi voksolás, mert ez alapvetően baloldali körzetnek számít, korábban itt indult az MSZP-s polgármester, a balesetben elhunyt Toller László és három hónappal ezelőtt Péterffy Attila polgármester is nyert ebben a választókerületben.

De ennél talán még fontosabb, hogy június 9-én a balliberális ellenzéknek több jelöltje is volt itt,

elindult a Kutyapárt, a Mindenki Pécsért Egyesület, illetve a TEE politikusa is, most azonban ezek a szervezetek nem szálltak ringbe, a Mi Hazánk jelöltje mellett csupán egy független színesítette a szavazólapot. Érdekesség, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza Párt sem három hónappal ezelőtt, sem most nem mérette meg magát.

A választási siker azonban nem jelenti azt, hogy Péterffy Attila ellenzéki polgármester nyugodtan hátradőlhet, hiszen az ellenzéki tömbnek ezzel még mindig nincs meg a többsége.