Időközi jön Pécsen, óriási a harc a közgyűlési többségért

Rajtuk kívül mások is ringbe szállnak. Többek között az egykori fideszes, majd momentumos politikus,

Körömi Attila, aki most független színekben indul, de a Tisza Párt híveit akarja megszólítani, kérdés,

mekkora sikerrel. Ismét megméreti magát a mi hazánkos jelölt is, ő megint 6-7 százalék körül kaphat.

Az pedig, hogy a Kutyapárt kimarad a választásból, azt jelzi, hogy valószínűleg kötöttek valamilyen paktumot a városvezetéssel, egyébként az, hogy kimaradnak a buliból, Fürj, illetve Körömi esélyeit növelheti 1-2 százalékponttal.

A város közterületein egyelőre nincs túl nagy nyoma annak, hogy ismét zajlik a kampány. A közösségi

médiában azonban aktívak a jelöltek. Kővári erőteljesen támadja Péterffyéket, többek között azzal,

hogy még három buszt sem képesek beszerezni, miközben szerinte a korábbi fideszes városvezetés

sokkal hatékonyabban működtette a megyeszékhelyt. Fürj Csaba pedig arról értesíti a

választókerülete lakóit, hogy szépül, fejlődik a kertváros, jól halad a munka a Melinda Parkban is,

készül az új ivókút.

Nyitókép: MTI/Ruprech Judit