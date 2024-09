Ne adjunk esélyt a kormányellenes „szabadságharcnak”, amire rámegy a városunk! – az Összefogás Pécsért elnöke a Mandinernek

Kertvárosban amellett, hogy nagy a népsűrűség, nagyon sok fiatal is él, akik nem igazán tudnak mit kezdeni magukkal. Ennek egyik oka, hogy nincsenek közösségi terek. A programomba az is beletartozik, hogy ezen változtatunk, ez ügyben tárgyaltam is nemrég Oláh Gábor helyettes államtitkárral. Nagy közterület- és közösségi tér fejlesztést szeretnénk végrehajtani a Területi Operatív Program Pluszból és a megyei jogú városoknak járó EU-s forrásokból itt, Kertvárosban is. Természetesen mindezt a helyiek véleményét kikérve vinnénk véghez. Egyébként nemrég megtudtam, hogy a közterek fejlesztéséhez a pályázatok egy éve nyitva vannak, a jelenlegi városvezetés mégsem tett semmit.

Kővári János Oláh Gábor helyettes államtitkárral

Kertváros problémáit az is tetézi, hogy valamiért az egy főre eső civil szervezetek száma nagyon alacsony.

Van viszont néhány olyan szervezet, akikkel remekül együtt tudnánk működni. Ilyen például a rászoruló családokon segítő Mosolymanó Egyesület, amelyet Vörösné Deák Andrea vezet. Ő indult korábban a polgári oldal jelöltjeként a 15-ös körzetben. Biztos vagyok benne, hogy Andreával nagyon gyümölcsöző lesz a közös munka,

a közterek és az épületek fejlesztésében például száz százalékosan számítok az ő tapasztalataira, hogy a beruházások minél inkább kielégítsék a helyiek igényeit.

Mindez viszont még feltételes módban van.

Valóban, és ezt érdemes is hangsúlyozni. Bár 2010 óta folyamatosan igyekszem minisztériumról minisztériumra járva, gazdasági szereplőkkel tárgyalva Kertvárosért dolgozni, ha most nem hatalmaznak fel a helyiek, akkor valószínűleg hiába fognak megnyílni előttem az ajtók.

Akkor tudom megvalósítani, amit kitárgyalok a kertvárosiaknak, ha megbíznak azzal, hogy a képviselőjük legyek. Ezért lenne fontos félretenni a pártpolitikát.

Én nem egy pártot képviselek, hanem az összefogást a Kertvárosért! Azért vagyunk közösségben a Fidesz-KDNP-vel, mert az értékrendünk hasonló, és mert hisszük, hogy ha összefogunk, az Pécsnek, Kertvárosnak és a 15-ös választókörzetnek is jó lehet.