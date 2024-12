Időközi választás: a sátoraljaújhelyi politikusok most nem egymás családtagjaival foglalkoznak

A zempléni városban december 22-én járulhatnak az urnákhoz az itt élők, miután lemondott a mandátumáról a fideszes Dankó Dénes. A kormánypárti politikus, aki korábban alpolgármester volt, azért távozik a kisváros önkormányzatából, mert

megválasztották a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közgyűlésébe is, és a két tisztség összeférhetetlen.

Dankó június 9-én kiválóan szerepelt, a szavazatok 56,87 százalékát kapta meg. Második lett a Tánc-Ért Kulturális és Sport Egyesület indulója, Szappanos István Sándor (20,14 százalék), míg a három ellenzéki párt (DK, MSZP, Párbeszéd) közös jelöltje, Róth József mindössze 14,83 százalékot ért el. Ott volt még a szavazólapon a mi hazánkos Lonscsák János is, és nagyjából hozta az elvárhatót (8,16 százalék).

A Fidesz-KDNP politikusai mind a nyolc egyéni választókerületben nyertek fél évvel ezelőtt – egyébként ugyanez volt a helyzet a megelőző négy önkormányzati választáson is –, ami előre vetíti a jövő hétvégi sikerüket is.

Ebben szerepet játszik az is, hogy a településen az ellenzéki pártok totálisan szétestek.

A Momentum, a Jobbik, valamint az LMP gyakorlatilag nem is létezik, ezért ezeknek a pártoknak a logói nem is szerepeltek az ellenzéki politikusok nevei mellett júniusban. Ennél azonban érdekesebb, hogy milyen alakulat a Tánc-Ért Kulturális és Sport Egyesület, amelynek a jelöltjei jobban szerepeltek júniusban, mint a balliberális erők.

Ez egy új civil szervezet, Schweitzer Tamás Zsolt tánctanár gründolta, aki az előző ciklusban még a kormánypárti frakció tagja volt, de ki kellett lépnie onnan, miután a magánéleti botrányaira fény derült. Ezért a városban sokan úgy gondolják, valójában az volt a szándéka a szervezet létrehozásával, hogy gyengítse a Fideszt. Ez az elképzelése nem jött be, egyedül Schweitzer került be az önkormányzatba, listáról; a kiugrott politikus egyébként elindult a polgármester-választáson is, de a kormánypárti Szamosvölgyi Péter csaknem 29 százalékponttal, tehát nagyon megverte.