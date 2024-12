Odapörköltek a 444-nek – az elemző szerint ezt nagyon benézte a portál

Emlékezetes: Szentesen júniusban kikapott a Fidesz, így lehetett mostanra ellenzéki a polgármester és ellenzéki a testületi többség is. Ehhez képest most mégis óriási győzelmet aratott a Fidesz jelöltje, akinek ellenfelén még az sem segített, hogy a júniusban megválasztott ellenzéki polgármester is mellette kampányolt. Erről korábban itt írtunk.