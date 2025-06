Helyretették Karácsony Gergelyt és a 444-et: a Pride-nak semmi köze a gyülekezési vagy véleménynyilvánítási szabadsághoz (VIDEÓ)

A főváros működését is bírálta, példaként említve az iparűzési adót és a közlekedést: „Mondom még egyszer: Karácsony Gergely elköltött több mint 200 milliárd forint tartalékot, és nem a problémákkal, amit Tarlós István itt hagyott, és nem ezzel foglalkozik, hanem a Pride-dal. Megduplázódott az iparűzési adó a regnálása alatt, ezt elköltötte és nem a problémákkal foglalkozik, hanem a Pride-al. Leállítja a BKV-t és nem a problémákkal foglalkozik, hanem a Pride-dal. Majd az emberek eldöntik, hogy mit gondolnak Karácsony Gergelyről.”

Arra a felvetésre, hogy a kormány korábban az alkotmányt is módosította a gyermekvédelem érdekében, Menczer így válaszolt: „Valóban, mi azt mondtuk, és most is azt mondjuk, hogy a gyermekek jogai és a gyermekek védelme minden más jognál – alapvető jognál is – fontosabb. Ennek szellemében hoztunk változtatásokat, ennek szellemében politizálunk, és ennek szellemében fogunk cselekedni a jövőben is.”