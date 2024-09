Oscarra megy a Semmelweis – magyarok is szép számmal nyertek már aranyszobrot

Nyitókép: Intercom

Koltai Lajos filmje a kezdeti ellenérzések és a támadások ellenére nemcsak képes volt megállni a saját lábán, de 2023 legsikeresebb magyar filmje lett, sorra megdöntve a rekordokat, köszönhetően a nézői szájhagyománynak és a pozitív kritikáknak. Mert a történelmi-fikciós mozifilm tényleg igényes, jól sikerült, amit csak az látott propagandának, aki annak is akarta látni. Elvégre a Semmelweis egy olyan korszakot mutat be, melyben a cselekmény és a dialógusok nagyobb része nemcsak hihető, de szinte természetesnek is számított.

Semmelweis Ignácot Vecsei H. Miklós alakítja a filmben (Balogh Zoltán fotója)

Ezzel együtt az Intercom jóvoltából az év elején napvilágot látott számok alapján az is kiderült, hogy a Vecsei H. Miklós, Nagy Katica és Gálffi László főszereplésével készült Semmelweisre több mint 300 ezren voltak kíváncsiak, emellett bekerült 2023 top 10 legnagyobb jegyárbevételű filmjei közé, sőt az elmúlt 5 év legnézettebb filmjei közé is bejutott. Így talán nem is volt olyan meglepő a napokban szárnyra kapott hír, hogy Magyarország Koltai Lajos filmjével nevez az Akadémia következő gálájára.