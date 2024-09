Elindult az Oscar-szobor felé a magyar Semmelweis-film

A mi filmünk azonban nem a tragikus véggel foglalkozik, a Semmelweis pár hónap története a kételyektől a megfejtésig.”

Vecsei H. Miklós remek kritikákat kapott Semmelweis Ignác megformálásáért. Fotó: Szupermodern Filmstúdió/Szvacsek Attila

A Nemzeti Filmintézet által is támogatott Semmelweis című filmet már az Egyesült Államokban is vetítették, Bostonban, a Harvard Egyetemen is bemutatták a hallgatóknak, de New Yorkban, a Mozgókép Múzeumában is volt vetítés.

Itthon is nagy népszerűségnek örvend, több mint 350 ezer ember nézte meg a mozikban.

A Semmelweis tehát elindult az Oscar-szobrocska felé. A nemzetközi film kategóriában (amelyet korábban a legjobb idegen nyelvű film kategóriájának hívtak) eddig két magyar alkotás nyert Oscart. 1981-ben a Mephisto, 2015-ben pedig a Saul fia.

A film előzetesét itt nézheti meg: