Orbán Viktor: Gátra fel!

Ahogy arról beszámoltunk, egyre több kormánytag és fideszes politikus jelentkezik be a Duna partról és a gátakról. Vitályos Eszter kormányszóvivő Leányfalun segédkezett személyesen a homokzsákok töltésében és hordásában. Míg Rétvári Bence miniszterhelyettes, aki egyben Vác és környékének képviselője is, Szobon tekintette meg többek között az uszoda alsó helyiségeinek biztosítását. Menczer Tamás pedig azt írta, teljes erővel zajlik az árvíz elleni felkészülés. Nagy István agrárminiszter is arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy minden hivatali programot lemondott, mivel „a gáton a helye”.

Orbán Viktor kormányfő is közzétett egy bejegyzést a Facebook-oldalán, melyben azt írta,

felkészültünk az árvíz elleni védekezésre. A neheze csak most jön, de meg fogjuk csinálni!”

