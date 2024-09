Ne hagyjuk magunkat behúzni a csőbe – az informatikus elárulta, hogy lehetünk biztonságban az online térben

Kérdésünkre, hogy ezek a csoportok mit tudnak kezdeni a hétköznapi emberektől megszerzett fiókokkal, az informatikus azt felelte, az egyik cél, hogy minél több profiltól szerezzék be az adataikat.

2024-ben a világon a legnagyobb kincs az adat.

Ha valakinek megvannak az adatai, akkor tulajdonképpen mindent tudnak róla a hozzáértők, és bármit megtehetnek.”

Az sem ritka, hogy a kinyert adatokat a csalók egy txt fájlba gyűjtik, melyeknek nem ritkán több millió sora van.

Minden sor más és más felhasználó adatait tartalmazza, az e-mail címétől kezdve a telefonszámán át a különböző jelszavakig.

„Ezekre a gyűjteményekre szoktak licitálni is a dark weben. A tranzakciók általában kriptovalutában történnek, mert azok útját nehezebb általában követni. Egy-egy ilyen adathalmaz tudatában a vevők akár hamis személyigazolványokat vagy útleveleket is legyárthatnak, melyekkel komoly bűncselekményeket is elkövethetnek.”