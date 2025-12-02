Zelenszkij rendkívüli háláját fejezte ki Európának, hogy Ukrajna jövőjét az EU-ban látják

Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
Az ukrán államfő attól tart, az oroszok a béke után újabb inváziót indítanak Ukrajna teljes megszállására.
A nemzetközi közösségnek és Ukrajnának úgy kell befejeznie a háborút, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét Ukrajna területeit – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Dublinban, Micheál Martin ír miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján.
„Az oroszok kezdték a háborút, és ezt nem lehet másképp megfogalmazni. Ők indították el, ennek az egész világ a tanúja volt: agresszióval jöttek, hogy elpusztítsanak minket. Megállítottuk őket, amiben Európa és Amerika segített nekünk. Oroszország nem tudta megszállni Ukrajnát, az ukrán emberek, katonák, civilek és partnereink ereje miatt. Megállítottuk őket” –mondta, majd hozzátette:
„Az Egyesült Államok azt mondja, hogy elég a vérontásból, és mi teljes mértékben egyetértünk. A háborút azonban úgy kell befejeznünk, hogy egy év múlva Oroszország ne jöhessen újra a harmadik invázióval ebben az évtizedben” – figyelmeztetett Zelenszkij, aki szerint erre nagy esély van, ugyanis az oroszok elsődleges célja Ukrajna megszállása volt, amit nem sikerült megvalósítaniuk.
„Nem vagyok biztos abban, hogy a céljaik változtak, ezért nekünk védelemre van szükségünk”
– fogalmazott.
Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a jövőbeni biztonsági és békegaranciák érdekében egyértelmű, nyílt kommunikációra van szüksége partnereivel.
„Hálásak vagyunk az Egyesült Államoknak, hogy készek garantálni a biztonságot. Szeretnék azonban megérteni ezeket a garanciákat. Hálásak vagyunk Európának, hogy Ukrajna jövőjét az Európai Unióban látják, számunkra ez a biztonság garanciájának része.
A kérdés azonban továbbra is az, hogy ebben az évszázadban leszünk EU-tagok, vagy a következőben? Vagyis az ukrán embereknek egyértelmű válaszokra van szükségük”
– sürgette szövetségeseit.
