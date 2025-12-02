Zelenszkij rendkívüli háláját fejezte ki Európának, hogy Ukrajna jövőjét az EU-ban látják

A nemzetközi közösségnek és Ukrajnának úgy kell befejeznie a háborút, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét Ukrajna területeit – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Dublinban, Micheál Martin ír miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján.

„Az oroszok kezdték a háborút, és ezt nem lehet másképp megfogalmazni. Ők indították el, ennek az egész világ a tanúja volt: agresszióval jöttek, hogy elpusztítsanak minket. Megállítottuk őket, amiben Európa és Amerika segített nekünk. Oroszország nem tudta megszállni Ukrajnát, az ukrán emberek, katonák, civilek és partnereink ereje miatt. Megállítottuk őket” –mondta, majd hozzátette: