12. 02.
kedd
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonság Ukrajna békegarancia orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij rendkívüli háláját fejezte ki Európának, hogy Ukrajna jövőjét az EU-ban látják

2025. december 02. 18:36

Az ukrán államfő attól tart, az oroszok a béke után újabb inváziót indítanak Ukrajna teljes megszállására.

2025. december 02. 18:36
A nemzetközi közösségnek és Ukrajnának úgy kell befejeznie a háborút, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét Ukrajna területeit – jelentette ki  Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Dublinban, Micheál Martin ír miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján.

„Az oroszok kezdték a háborút, és ezt nem lehet másképp megfogalmazni. Ők indították el, ennek az egész világ a tanúja volt: agresszióval jöttek, hogy elpusztítsanak minket. Megállítottuk őket, amiben Európa és Amerika segített nekünk. Oroszország nem tudta megszállni Ukrajnát, az ukrán emberek, katonák, civilek és partnereink ereje miatt. Megállítottuk őket” –mondta, majd hozzátette:

„Az Egyesült Államok azt mondja, hogy elég a vérontásból, és mi teljes mértékben egyetértünk. A háborút azonban úgy kell befejeznünk, hogy egy év múlva Oroszország ne jöhessen újra a harmadik invázióval ebben az évtizedben” – figyelmeztetett Zelenszkij, aki szerint erre nagy esély van, ugyanis az oroszok elsődleges célja Ukrajna megszállása volt, amit nem sikerült megvalósítaniuk.

 

„Nem vagyok biztos abban, hogy a céljaik változtak, ezért nekünk védelemre van szükségünk” 

– fogalmazott.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a jövőbeni biztonsági és békegaranciák érdekében egyértelmű, nyílt kommunikációra van szüksége partnereivel.

„Hálásak vagyunk az Egyesült Államoknak, hogy készek garantálni a biztonságot. Szeretnék azonban megérteni ezeket a garanciákat. Hálásak vagyunk Európának, hogy Ukrajna jövőjét az Európai Unióban látják, számunkra ez a biztonság garanciájának része. 

A kérdés azonban továbbra is az, hogy ebben az évszázadban leszünk EU-tagok, vagy a következőben? Vagyis az ukrán embereknek egyértelmű válaszokra van szükségük”

 – sürgette szövetségeseit.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Treeoflife
2025. december 02. 19:16
"A nemzetközi közösségnek és Ukrajnának úgy kell befejeznie a háborút, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét Ukrajna területeit..." Addig csűri-csavarja, amíg mindent ki nem fordít. Eljut oda, hogy talán az oroszok zaklatták az orosz kisebbséget Ukrajnában, hogy aztán emiatt támadhassanak is. Van bőr a képén azt mondani, hogy minden vágya a béke - hogy a mennyezet nem szakad a nyakába.... Miért is utasították el 2022-ben a már elfogadott isztambuli megállapodást? Remélem, lámpavason vagy egy rókalyukban végzi.....
csulak
2025. december 02. 19:14
majd amikor minden csatlakozasi feltetelt teljesit az Aranybudi orszaga ! addig nem !
sanya55-2
2025. december 02. 19:14
Országhoz visszacsatolt (ukriland)-ot, miért támadná meg ?
hexahelicene
2025. december 02. 19:08
Azért azt el kell ismerni, hogy a Deep State a legmegfelelőbb lényt (mert nem ember ez) választotta ki Zelenszkij személyében. Színész. Élete legnagyobb szerepét játsza a mocsok, és a fél világot átveri. Von der Leyent is bezúgatta a szerelembe, így dől a lóvé - Ursula még a hatalmas orosz vagyont is képes ellopni, szerelméért Volodimirért. Az ember esze megáll.
