Mostantól csak egy telefonszámot kell megjegyeznünk, ha a rendelési időn kívül adódik egészségügyi panaszunk - az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a Mandinernek

Október 1-től Budapesten is életbe lép az ország többi részén már működő új egységes alapellátási ügyeleti rendszer. Miért volt szükség az átalakításra és hogyan működött eddig az orvosi ügyelet?

Egy több mint ötven éves rendszerhez nyúltunk most hozzá az elmúlt másfél-két évben. Komoly előkészítés előzte meg ezt a munkát: 2021 júliusában Hajdú-Bihar vármegyében indult a pilot-program, 2023 februárjától pedig fokozatosan kapcsolódtak be a vármegyék az új rendszerbe.

Az Országos Mentőszolgálatnál azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években az országban heterogénné vált az ügyeleti ellátás. Ha egy betegnek rendelési időn kívül keletkezik olyan panasza, amivel nem tud várni a másnapi rendelésig, akkor megpróbált ügyeletet keresni, de nem járt mindenhol sikerrel. Egyes területeken nemhogy orvos, de még felsőfokú egészségügyi dolgozó sem volt. Ilyen esetben vagy hívták a mentőket, vagy a páciens bement valamelyik sürgősségi osztályra.

Egyre inkább emelkedett azon eseteink száma, amelyek alapvetően nem mentési feladatok. Ez az állapot Budapestre is jellemző lett.

Erre is reagálva az egészségpolitika úgy döntött, hogy a mentőszolgálatra bízza azt a feladatot, hogy az egységes, jó ellátást megszervezze. Az elmúlt évtizedekben is több mint száz ügyeletet irányítottunk, működtettünk saját ügyeletet, mentőorvosaink egy része pedig másodállásban végzett ilyen feladatokat. A tudás és a tapasztalat is megvan a feladat teljesítéséhez.

Mit mutatnak az eddigi, vármegyei tapasztalatok?

Tapasztalataink szerint az új rendszer bevált, és hatékonyabb a réginél. A mentőszolgálat felesleges hívásai csökkentek, egycsatornássá váltak a betegutak.

Az új rendszerben 2023. február óta 903 ezer betegek láttunk el, akiknek 93 százaléka egyébként szinte minimális egészségügyi ellátást igénylő panasszal fordult az ügyelethez.

Folyamatosan mérjük a betegek elégedettségét is, amely az ötös skálán 4,2 feletti.

Az úr rendszer bevezetése óta csökkentek a mentőszolgálat felesleges hívásai Forrás: Ficsor Márton / Mandiner

Budapest azért került az átállás végére, mert itt a legkomplikáltabb az új rendszer kiépítése?

Budapest egészségügyi szervezése, betegútja, az ellátórendszerhez való hozzáférése eltér a vidéki rendszertől. Itt más az úthálózat, a tömegközlekedés, az infrastruktúra. Vármegyei szinten általában egy sürgősségi ellátóhely létezik, Budapesten eleve több. Mi a lakosságszámot és a betegigényeket vizsgáltuk, az intézmények, háziorvosok, mentőállomások számát, területi eloszlását.