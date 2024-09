Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Úgy vélem, a most változást akarók egy része is visszatéríthető, ha látják a nemzeti oldal nagy és őszinte összekapaszkodását. Mindig is ez a nyílt, nagy erő lendített túl minket a történelem vagy akár a rendszerváltás óta eltelt időszak válsá­gain, mélypontjain.

Ma már sejtjük-érezzük, hogy az 1848-as szabadságharc lángjának őrzésével a dua­lizmus kora talán szerényebben alakult volna, de Trianonban sokkal jobb pozíció­ból védhettük volna az országot. Itt sejlik fel Kossuth Lajos utószava, melyet – elkeseredve és reménykedve – a magyar emigráció levelezését egybegyűjtő sorozata végére írt 1882-ben:

»A sors kereke forgandó. Még jöhet is, amikor megért. S ha jő, lesznek fiai, kik a most megtagadott irányhoz visszatérve, oly önzetlen hűséggel, de nagyobb tehetséggel és több szerencsével szolgálandják a magyar hazát, mint én igyekeztem szolgálni.«

Ma is olyan idők járnak, amikor elmondhatjuk: nekünk nem igazunk van, hanem igazunk lesz! Fogjuk meg tehát azt a füles vasgolyót, és kezdjük el felgyúrni magunkat! Közeledik a nagy mérkőzés!”