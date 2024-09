Másfél millió forint a kikiáltási ára a Tanácsköztársaságot támogató Bíró Mihály reklámplakátjának

A másfél millió forintért kínált plakát 1916 őszén jelent meg, gyaníthatóan kevés példányban. Fotó: Budapest Poster Gallery

A lapok hozsannákat írtak a Modern Színpad Kabaré előadásairól, a Színházi Élet például a következőt:

„A bécsi kabaré teljesen ordenárévá züllött, a berlini lumpos és esetlen, a francia elmés, de trágár, az angol egyenesen ostoba. A mi kabarénk viszont megcsinálta azt a csodálatos dolgot, hogy megtanulta a bécsiektől a kedélyes, a berlinitől a vicces, az angoltól a gazdag, a franciától a grandiózust, maga azonban megmaradt színmagyarnak”

– fogalmazott a magazin. Kosztolányi Dezső is lelkesen fogadta, hogy Bárdos Artúr állt a Modern Színpad Kabaré élére, a Nyugat folyóiratban is méltatta. Azt is tudta Kosztolányi, hogy Bárdos nem titkolt célja, hogy idővel a Modern Színpad valódi színházzá váljon. „Talán ebbe a kellemes souterrain helyiségben bújik majd el az új magyar dráma. A többi színházakban ugyanis bajos igazi művészetet üzenni. Itt talán még lehet” – írta Kosztolányi a Nyugatban.

Bíró Mihály és a legismertebb alkotása, a kalapácsos munkás. Fotók: Wikipedia

1916 novemberében adták hírül az újságok, hogy a Modern Színpad költözik és elhagyja a kabaré kifejezést a nevéből. Ekkor készült a Budapest Poster Gallery októberi árverésén megvásárolható plakát is. Bárdos társulata a Koronaherceg utca 6. szám alá, a mai Petőfi Sándor utcában tette át székhelyét. Az Andrássy úti szuterénből ötszáz főt befogadni képes, tágas helyiségbe. Az új színház belső terein Falus Elek is sokat dolgozott. Ő elismert grafikus és tervező volt abban az időben, ő álmodta meg például a Nyugat Kiadónál megjelent Ady Endre első kiadásainak borítóját. A plakát másfél milliós kikiáltási ára annak is szól, hogy nem más, mint Bíró Mihály, a híres festő és grafikus készítette. Bíró tervezte a Népszava számára a kalapácsos munkás grafikáját 1911-ben, a figura aztán a szocialisták egyik jelképe lett.

Bíró Mihály készítette 1919-ben a Kun Béla vezette Tanácsköztársaság számtalan propagandaplakátját, de megrendelésre reklámplakátokat is csinált, mint 1916-ban a Modern Színpadét.

A többit tudjuk. A Modern Színpadból ugyanott később Belvárosi Színház lett, jelenleg pedig a Katona József Színház társulata lép fel a Modern Színpad egykori épületében. Bárdos Artúrt a zsidó származása miatt a II. világháború alatt leparancsolták a színpadról, majd az Egyesült Államokban, Buffalóban telepedett le. Ott is hunyt el 92 éves korában 1974-ben. Bíró Mihály a Tanácsköztársaság leverése után Bécsbe távozott, majd hosszú emigrációs évek után 1947-ben visszatért Magyarországa. Egy évvel később érte a halál 61 évesen. A hazai aukciókon nem ritka, hogy több százezer forintért cserélnek gazdák plakátok, ha valaki kifizetné a másfél milliós vételárat, mégis mérföldkő lenne a plakátpiacon.