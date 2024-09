Magyar Péterék Vitézyvel revolvereznék Karácsonyt?

A portál több forrása is arról beszélt, hogy Magyar Vitézyt szeretné főpolgármester-helyettesnek, és többük szerint van is esélye rá, bár ez nem mindenki szerint használna feltétlenül Vitézy karrierjének. Magyar ajánlatában Vitézy mellett szerepelt egy kutyapártos főpolgármester-helyettes is, ellenben Karácsonynak nem adott volna lehetőséget, hogy maga válasszon helyettest. A jelölés joga a főpolgármesteré, de a többség szavaz.