Kikérjük magunknak, hogy a 444, Gyurcsány, az MSZP meg a baloldali pártok oktassanak hazafiságból 1956 kapcsán!

Volt olyan, baloldali megmondóembereket felvonultató Heti Hetes anno, amiben a pesti srácokon gúnyolódtak.

Ahogy az anno Aczél György-féle kommunista propaganda tévében tetszelgő Erőss Pál unokája, Magyar Péter balra tolódó elvtelenségével sem épp az '56-os hősök szellemében cselekszik.

2010 óta meg azt hallgatjuk a baloldal részéről, hogy a szuverenitásharc mit sem ér, alkalmazkodni kell a világtrendekhez. Az egész baloldal, leszámítva talán az LMP-t, mindig is gúnyolódott a nemzeti érzésen. S akkor most nekik áll feljebb! És akkor most ők akarják megmondani, merre van az előre 1956 ügyében. Na ne már!