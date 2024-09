Hívták Magyar Pétert a köztévébe, de nem ment, inkább tüntetést szervezett, amiért „nem hívják”, majd hirtelen úgy döntött, bemegy és elmondja: nem hívják

Nyitókép: képernyőfotó / M1

Az M1 Ma reggel című műsorának vendége volt Magyar Péter, aki kérdésre válaszolva megerősítette, hogy nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe, arról azonbn már hiába kérdezte a műsorvezető, hogy pontosan miről csütörtökön egyeztetni Karácsony Gergellyel a főváros kapcsán, Magyar válasz helyett nekiment a köztévének, egészen pontosan úgy fogalmazott:

Önök itt egy goebbelsi propagandát tolnak, éjjel-nappal hazudnak, akkor is ha kérdeznek”.

Magyar azt is mondta, minden fővárosi listavezetőt meghívott egyeztetni, Szentkirályi Alexandrát is, aki elutasította ezt. Ugyanezt kérte Karácsony Gergelytől is, aki szerinte násztáncot jár a miniszterelnökkel az olimpia kérdésében. „Néha már jobban követeli az olimpiát, mint a miniszterelnök, és egymást dicsérték az árvíz-védekezés kapcsán is” – sérelmezte a Tisza Párt elnöke.

Az M1 stúdiójában egy ponton Magyar Péter újra számon kérte az M1-et, amiért nem hívták be, annak ellenére, hogy a műsorvezető emlékeztette: ez volt az ötödik alkalom, hogy őt vagy más tiszás politikust hívtak a stúdióba, de mindegyik meghívásból kihátráltak, legutóbb például a 48 percből vagy az Orbán Balázzsal folytatott vitából. Magyar erre közölte, hogy ettől függetlenül is megtartják október ötödikén a tüntetést a köztévé előtt, de aláhúzt azt is: nem megy be harmadikán a köztévébe vitatkozni Orbán Balázzsal.

A műsorvezető a Diákhitel-szerződésekről is próbált információt kapni annak korábbi vezetőjétől, mire Magyar azzal jött, hogy Hadházynak már minden kérdésére válaszolt.

Vogel Evelin interjújára is reagált Magyar

Magyart arról is kérdezték, hogy a volt felesége után a volt barátnője is nyilvánosság elé állt, mire az volt a válasza, hogy a két beszélgetést „ugyanott írták”. Szerinte Vogel Evelin elárulta és zsarolta őt, amiért felfogja jelenteni a nőt.