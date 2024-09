Friss hírek érkeztek Ónodi Henrietta állapotáról (VIDEÓ)

Barbara minden nap ott van Henrietta kórházi ágya mellett.

A Magyar Olimpiai Bizottság is támogatta őket 10 ezer dollárral, de további adományokra is szükségük van a kezelések fedezésére.

Eddig valamivel több mint 10 millió forintot fizetett ki Barbara a klinikának, az adományozók segítségével. Felmerült az is, hogy Henrietta gyógykezelését Magyarországon folytassák, de jelenleg sem az állapota, sem az anyagi helyzetük nem teszi lehetővé a hazaszállítást. Az olimpikonnak három 20 év alatti gyermeke van, akik jelenleg az édesapjukkal élnek.

„Heni fantasztikusan őszinte, segítőkész, vidám nő. Mindig az első sorban állt, ha segítségről volt szó. Fantasztikusan jólelkű, jószívű, csodálatos anyuka volt... Most is az, de jelenleg nem tudja teljesen betölteni ezt a szerepet” – mondta Barbara, hozzátéve, hogy bár gyerekkorukban Heni sportolói élete miatt nem tudtak sok időt együtt tölteni, mindig szerették egymást.

Reménykednek a gyógyulásban. „Még ilyen sérülés mellett is megmaradt az intelligenciája, ha egy pohár vizet viszel neki, megköszöni” – mesélte Barbara.

Miután megszülettek a gyermekei, Henrietta visszavonult a tornászléttől, és csendes életet élt Amerikában, ahol senki sem tudta róla, hogy olimpikon volt. Barbara elmondta, hogyan látja Heni gyógyulását: „Nem akarok negatívan gondolkodni. Kevés idő telt el ahhoz, hogy kijelentsük, itt a vége. Az ő sérüléseihez mérten az eltelt idő nagyon kevés. Valakinek 6-8 év is kellhet a felépüléshez, mi még nagyon az elején járunk. Reméljük, hogy néhány év múlva Heni újra anyuka tud lenni a gyermekeinek... Még az sem volt biztos két hónapig, hogy életben marad. Azóta, hogy kijött a kómából, fantasztikus eredmény, hogy most itt tartunk” – vallotta be Barbara, majd arról is beszélt, tudtak-e bármilyen előjelről a szívinfarktus előtt.

„Voltak előjelek, még 10 évvel ezelőtt is gondolkodtam ezen. Fáradtságra panaszkodott, én is láttam, hogy fáradékony volt. Hasfájásra is panaszkodott, de hogy miért nem fordult orvoshoz, azt nem tudom” – magyarázta Barbara, hozzáfűzve, hogy édesapjuk elvesztése óta Henrietta nem szívesen járt orvoshoz.