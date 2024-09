Intelligens leállósáv, kétszer három sávos út: mutatjuk, milyen fejlesztések várhatók a magyar autópályákon

Ahogy azt az Index aktuális cikkében is olvashatjuk, a három éve indult Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését vette át 35 évre az államtól. A cég emellett azt is vállalta, hogy három esztendő alatt egységes szintre hozza az úthálózatot. Ezt a munkát a Fejlesztő Zrt. a tervek szerint jövő nyáron fejezi be, szeptembertől pedig az M1-es autópálya kétszer három sávosra bővítésének áll neki.

Sőt, a jelenlegi információk alapján a vállalat az M7-es szélesítését 2027-ben, az M3-asét pedig ezt követően, 2031-ben kezdi el, így a pályák sorban kerülnek felújításra.

A koncessziós szerződések lényege, melyet az állam is kötött a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, hogy a vállalásra szerződő fél viseli az üzemeltetés kockázatát, beszedi a díjakat, cserébe pedig viseli a felmerülő költségeket. A 2022-es autópálya-koncessziós szerződés annyiban tér el ettől a formulától, hogy ezúttal az állam szedi be az útdíjakat, ellenben fix koncessziós díjat fizet a cégcsoportnak.