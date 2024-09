Ellentmodások, torzítások, hallgatás – ezt tudjuk eddig Magyar Péter kórházi VIP-ellátásairól

Nyitókép forrása: képernyőmentés

Magyar Péter még mindig nem válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire, amelyek az általa igénybevett kórházi VIP-ellátásokra vonatkoztak. A lap azt írja, a Tisza Párt elnöke már 2014-től kezdődően különböző ellátásokat járt ki magának, családtagjainak – és ilyet próbált szerezni egy közeli barátjának is – a Honvédkórház speciális rendeltetésű centrumában. Magyar egyelőre nem erősítette meg a lap értesüléseit, sőt azokat „többségében hazugságnak” nevezte, és feljelentéssel fenyegette meg a médiumot.

Az ügyben megszólalt Takács Péter is. „Különösen nagy pofátlanság, hogy éppen te hergelsz VIP-ellátást emlegetve, hiszen ha valaki szakértője a VIP-életérzésnek, az éppen te vagy!” – jelentette ki az egészségügyi államtitkár. „Nem is olyan rég még pontosan te voltál az, aki minden egyes alkalommal VIP-ellátást követelt ki magának, rokonainak, barátainak – erre akkor egy miniszter asszony férjeként feljogosítva érezted magad. Ezt bizonyítják a velem és más kórházigazgatókkal történt üzenetváltásaid, amiket bármikor készséggel a nyilvánosság elé tárunk. Amikor úgy gondoltad, hogy megteheted, éltél is a lehetőséggel gátlástalanul.”