Elárulta Pintér Sándor, miért tilos mobiltelefont vinni a kormányülésre (VIDEÓ)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor rövid videót tett közzé TikTok-oldalán, amelyből kiderült az is, hogy miért kell leadni a molbitelefonokat a kormányülés előtt. „Elkobozzák, tilos bevinni, biztonsági szempontból lehetetlen, hogy bármlyen információ elektronikus úton kikerüljön a kormány ülésterméből. Ez egy levédett helyiség” – mondta el a kormányfő.

Kiderült az is, hogy aki mégis „becsempészi a telefonját”, azt Pintér Sándorra bízzák.

„Nem szeretnék a kezei közé kerülni” – tette hozzá a miniszterelnök.

Komolyra fordítva a szót a belügyminiszter elmondta, hogy két oka is van, amiért nem lehet mobiltelefont vinni a kormányülésre. Egyrészt, hogy ne zavarják meg hívásokkal az ülést, másrészt pedig hogy az ülésről semmilyen információ ne szivároghasson ki. „Van egy biztosági része is, amely azt garantálja, hogy az itt elhangzottak illetéktelenhez nem jutnak el” – mondta el Pintér Sándor.

A videóból megtudhattuk azt is, hogy Szijjártó Péter mindig a kollégájánál hagyja a telefonját és soha nem viszi be az ülésre. „Szerintem én vagyok az egyetlen külügyminiszter, aki az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülésére sem viszi be a telefont” – mondta el a külügyminiszter.