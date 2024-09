Ebben is Orbán Viktor után kullog Magyar Péter

Ennél a pontnál érdemes átlátogatni Magyar Péter közösségi oldalára. A Tisza Párt vezetője, aki múlt hétvége óta random tűnik fel segítőivel a gátakon, érdekes mód percekkel később követte Orbán példáját, és

egy olyan fotót állított be profilképként, amely a Római-parton készült.

A politikus nem aprózta el a beállítást sem, hiszen a fénykép készítésekor az áradó Dunában állt. Azonban fura mód a fotót nem lehet kedvelni. Így pusztán csak 6 lájk van alatta.

Erre az „érdekes egybeesésre” Török Gábor politológus is felhívta a figyelmet. A két profilkép cseréről közölt egy montázst melyeken az időpontok is látszanak, a bejegyzéshez pedig azt írta kísérőszövegként, hogy

aki nem lép egyszerre…”.

Az említett posztot alább tekintheti meg:

Úgy tűnik, hogy bár többen is kérték, hogy ne használja az árvízvédelmet politikai haszonszerzésre – köztük Szentkirályi Alexandra –, Magyar Péter nem tud leállni, és továbbra is túlzásokba esik a közösségi médiában is.