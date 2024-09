Bejelentette Orbán Viktor: Elértük az árvízi védekezés legkritikusabb szakaszát

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ahogy megírtuk, a közel történelmi árvíz idején Orbán Viktor személyesen ellenőrizte a gátakat, kivette a részét az árvíz elleni védekezésből is. A kormányfő most Árvízinfót tartott szerda reggel 8 órától, ami lényegében egy újítás: a magyar miniszterelnök maga számolt be az árvízhelyzetről.

„Azért állunk ma itt, mert

megkezdődött a védekezés legnehezebb szakasza"

– kezdte a kormányfő. Elmondta, hogy ma belépett az árhullám lemagasabb vízszintje, a feladat kikísérni az árhullámot a déli határon. A árvíz-helyzet nagyjából nyolc napon át tart majd, a hullám várhatóan jövő csütörtökön hagyja el Magyarország területét.

Hozzátette: a jó hír az, hogy az időjósok szerint a jövő héten nem lesz eső, így már ismert a legmagasabb vízszint. A második jó hír, hogy az összes védmű állja a próbát, nem jelent új feladatot a védekezők számára, hiszen a vízszint alatta marad a 2013-as legmagasabb vízszintnek,

„ismert és várt eseményekre készülünk, korábban ezt már megtettük”.

Orbán Viktor leszögezte: ott van mindig, ahol a legnagyobb veszély van, és úgy látja, a védekezésben részt vevők magabiztosak és higgadtak. Két külön fajta védelmi rendszer van, említette: állami és önkormányzati. Állami részről a készültség 100 százalék, pár településen ez még nincs meg, de mindenhol 50 százalék fölött vannak.

A főpolgármester is részt vett az operatív tanács ülésén. A kormányfő hozzátette: az együttműködés gördülékenyebb vészhelyzetben, nincs idő a politizálásra, most is ez a helyzet.

Együttműködésre vagyunk ítélve – fogalmazott.

Mint kiderült, a legmagasabb szintű védekezés 225 km-en valósul meg országszerte, Budapesten nagyjából szombaton tetőzik az árhullám, a rakpart felszabadulása jövő héten várható.

A védekezésben 1677 katona vesz részt, de 4000 főt tudnak beállítani 24 óránként, ha szükséges,

tudtuk meg, de jelenleg nem szükséges. 312 fő rendőr is részt vesz a védekezésben, köztük sok-sok diák, ezen kívül természetesen a tűzoltók és 117 fő a börtönökből, mivel az elítéltek is segítenek: így még a raboknak is köszönetet mondhatunk, jegyezte meg Orbán Viktor. Hozzátette.

4392 fő dolgozik összesen a védekezésen.

A legnehezebb helyszínekről szólva a kormányfő megemlítette Pirismarótot, valamint elmondta: a 11-es főút egyes szakaszait nem lehet védeni, itt elkerülő szakaszok nyílnak. Nehéz eset a Margit-sziget, de ismerjük a helyszínt, így nem lehet gond, mondta. A Battyhány téri kettes metrónál beszivárog a víz, de kezelhető a helyzet, talán a metrót sem kell leállítani, a HÉV egyes szakaszait viszont leállítják. Nehéz eset lesz például Dunabogdány, Tahitótfalu, Vác, Kismaros, Kisoroszi.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a védműveket meg kell erősíteni, ebben a kormány eltökélt, eddig 425 milliárd forint értékben hajtottak végre fejlesztést.

A feladat világos, ismert, azt a munkát kell elvégezni, amit már egyszer elvégeztünk. Az egyetlen feltétel: az önbizalmunk ne csapjon át nagyképűségbe, maradjunk élesek, mivel a feladat ugyan nem ismeretlen, de komoly és nehéz, mondta el a miniszterelnök.