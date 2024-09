Diszkóbotrány: Magyar Péter szerint Dél-Amerikában tangó az, ami máshol zaklatás lehet

Nyitókép: Képernyőfelvétel

A tárgyalóteremben folytatódott Magyar Péter diszkóbotránya. Emlékezetes, a politikus még júniusban, az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen olyan vállalhatatlanul viselkedett, hogy végül a biztonsági őrök vezették ki. Magyar Péter később a bíróságon támadta meg a vonatkozó cikkünket, az ügy perfelvételi tárgyalására augusztus végén került sor.

Fiatal lány lába között csúszott-mászott Magyar Péter

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: a politikus balhéjáról megrázó videók kerültek elő, a felvételt, hogyan csúszik-mászik Magyar Péter egy nála jóval fiatalabb lány lábai között a bulin, ahonnan kidobták, itt nézheti vissza. De a Tisza Párt alelnöke a szemtanúk szerint még a szórakozóhely előtt is folytatta ámokfutását. Sőt, a gyanú szerint a szórakozóhelyen megütött egy férfit, aki róla felvételeket készített, a telefont pedig elvette tőle, majd a Dunába dobta.

A Metropolnak korábban jogi szakértők is megszólaltak, akik szerint garázdaság, rongálás, lopás vagy rablás gyanúja is felmerülhet. Utóbbi esetben akár éveket is kaphat az ellenzéki politikus, de minderről első körben a nyomozó hatóságnak, illetve később a bíróságnak kell döntenie.

A botrányos estén egyébként ott volt a szórakozóhelyen az újságírókat ujjtöréssel fenyegető Radnai Márk is.

A mentelmi joga mögé bújik Magyar

Magyar botránya miatt nyomozás is indult, azonban az eljárást fel kellett függeszteni, hiszen Magyar Péter időközben mentelmi jogot szerzett.

Válaszok helyett perelés

A botrányról a Mandiner is beszámolt, ahogy a magyar sajtó nagy része.

Cikkünk kiegyensúlyozott volt, hiszen nem csupán a Ripost értesüléseit írtuk meg, megpróbáltuk megszólaltatni Magyar Pétert is,

a Talpra Magyarok nevű szervezetnek írt levelünkre (a következő képernyőképen olvasható) viszont semmilyen válasz nem érkezett.

Magyar végül a Facebookon reagált az eseményekre, a botrányról szóló cikkünkben így – válasz hiányában – a politikus posztját szemléztük, teljes terjedelemben, változtatások nélkül.

A diszkóbotránya után tehát Magyarnak személyesen is lett volna lehetősége tisztáznia magát, ehelyett azonban inkább pert indított a Mandiner ellen.

Az úgynevezett perfelvételi tárgyalásra augusztus végén került sor, Magyar Péter pedig hosszú monológot adott elő, ismét tagadva, hogy zaklatott volna lányokat a szórakozóhelyen.