Kulisszatitkokat osztottak meg Kötcséről

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„A kötcsei találkozó mindig a jobboldali szellemi holdudvarnak szól, vagyis azoknak a meghatározó értelmiségi szereplőknek, akik a jobboldal mellett szólalnak meg a nyilvánosságban. Orbán Viktor minden évben nekik vázolja fel az aktuális politikai és gazdasági helyzetet. Elmondja, hogyan látja Magyarország állapotát, a globális folyamatokat, és hogy mire kell felkészülni az elkövetkezendő hónapokban, kijelöli a kormányzás horizontját” – nyilatkozta az Indexnek a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon aktivistája, Deák Dániel, aki idén is részt vett a zárt körű eseményen.

Mint Deák az Indexnek elmondta: a kötcsei piknik címadásából már következtetni lehet rá, hogy a megszokott módon egy komplex külpolitikai helyzetértékelést ad a miniszterelnök, illetve a háború jelen állásáról is elmondja a véleményét, de belpolitikai áttekintés is várható tőle. Orbán Viktor kötcsei előadásának bizonyos elemei vissza szoktak köszönni az őszi parlamenti ülésszak első napján tartott felszólalásában, de a legfontosabb állítások általában ki is szoktak szivárogni.

A politikai aktivistaként is tevékenykedő elemző arra is felhívta fel a figyelmet, hogy

„a Fidesz egy innovatív politikai erő”, választásról választásra képes megújulni, és teljesen más technikákat alkalmazni egy kampányban.

Az már látható, hogy a 2026-os kampányban más lesz a politikai szituáció, illetve a következő másfél évben ennek megfelelően, másként kell majd politizálni. Az is kérdés, hogy az olyan, most újra felszínre kerülő szakpolitikai ügyekben, mint például a kórházi állapotok vagy a közlekedés problémái, mi a Fidesz válasza. Vélhetően egy vitákkal telibb politikai időszak következik. Ennek jeleit már most láthatjuk: például, hogy Lázár János találkozóra hívta Magyar Pétert. Az ilyen politikai húzások korábban nem nagyon jellemezték a kormányoldal és az ellenzék viszonyát – mutatott rá Deák Dániel.

Deák Dániel emlékeztetett rá, hogy 2010 előtt Orbán Viktor egy kötcsei találkozón vázolta fel először a centrális erőtér elképzelését: vagyis a Fidesz középen van, és tőle jobbra-balra van egy nagyobb ellenzéki tömb, ez a felállás 2018-ig meghatározta a magyar politikát.

„Most a Fidesszel szemben egy 30 százalékos formáció jött létre, amely a globalista politikai oldalhoz tartozik. Rajta kívül még van egy-két kisebb tömb, amelyik érdemi támogatottsággal rendelkezik, gondolok a DK-ra és a Mi Hazánkra.

Ez a felállás értelemszerűen egy más politikai struktúra, és értelmezésre szorul, hogy ebben hol a helye, illetve mi a szerepe a Fidesznek. Milyen célokat tud megfogalmazni 2026-ig, és melyek azok a pontok, amelyekben bizonyítani tudja, hogy 2026-ban is egy győztes politikai erő lehet” – magyarázta Deák Dániel.