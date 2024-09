Brutálisan drágul a menza Hódmezővásárhelyen

Példaként:

míg 2023 előtt az általános iskolások szülei napi háromszori étkezésért 740 forintot fizettek, idén novembertől 1265 forintba kerül a menza.

A Promenád felhívja a figyelmet, hogy miközben a Prizma Food egyre drágábban egyre drágábban szolgáltat Vásárhelyen, amit a város a helyi szülőkre, családokra terhel tovább, addig a Pest vármegyei cég az inflációs válság éveiben is szárnyal. A nyilvánosan elérhető üzleti adatok szerint 2022– 2023-ban megháromszorozta forgalmát a korábbiakhoz képest, a 2021. évi 1,1 milliárddal szemben tavaly már több mint 3,3 milliárdos nettó árbevételt, 21,3 milliónál is nagyobb nyereséget realizált, s az elmúlt két esztendőben összesen 39 milliós osztalékfizetést hozott a konyhára a tulajdonosoknak.

A Fidesz-KDNP vásárhelyi szervezete már 2021-től rendkívül rossz döntésnek tartották, hogy Márki-Zay Péter privatizálja – ráadásul hét plusz három évre! – mindazt, amit a korábbi években a vásárhelyiek összegyűjtöttek, felépítettek. Álláspontjuk szerint a város így elveszíti az ár és a minőség feletti kontrollt egy olyan szolgáltatásnál, amelyet helyi gyermekek, diákok, valamint idős és beteg emberek ezrei vesznek igénybe a városban lévő nevelési, oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben.

Szél István, megválasztott képviselő a Facebook-oldalán azt írta, Márki-Zay Péternek nincs szövetségese, s ha neki polgármesterként nincs, akkor a városnak sincs.

Összeveszett mindenkivel, aztán csodálkozik, hogy semmire nem jut,

(kivéve persze a választások előtti kampánydorbézolásokra, azokra jutott, akkor ürült ki a kassza) így díjakat kell emelni” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Hozzátette, számos ellenzéki vezetésű várost és azok vezetőinek munkásságát ismeri, követi, akik nem akarták felakasztani a kormány tagjait, nem kiabáltak fűt-fát, hazugságot minden nap, hanem a településük érdekében kijárták/kijárják a forrásokat, azaz együttműködtek. Egy polgármester ugyanis szerinte a választópolgárok egészét és nem egy részét képviseli. Nem is saját magát.

Gazdálkodni kellene és nem garázdálkodni!

A drágulás árát mindenkinek meg kell majd fizetni, annak is, aki rá szavazott és annak is, akinek nem” – írja Szél és utóiratként azt ajánlja a polgármesternek, hogy lapozza át a jelenlegi hódmezővásárhelyi költségvetést, van ott még felesleges kiadás, ha azt lecsökkenti, nem kell ilyen horrorisztikus emelésre készülnie. Majd figyelmezteti, hogy még mielőtt a szolidaritási adóra fogná a megszorításokat – mert ezt fogja tenni – más, hasonló város is megfizeti ugyanezt az adónemet.